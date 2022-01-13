北市聯醫連環爆！中興院區定序出爐 仁愛院區未外擴

新冠肺炎境外移入病例大增，專責病房也陸續傳出醫護人員因照顧確診者染疫。除北市聯醫中興院區出現兩名護理師確診，仁愛院區也有一名專責病房護理師染疫。其中，中興院區的護理師病毒基因定序出爐。指揮中心專家小組召集人張上淳表示，兩名護理師的定序相同，均為感染Ｏmicron變異株，且與案17570曾照顧過的一位病人序列相同。

張上淳說，案17570護理師於專責病房照顧曾五位確診病人，當中四位病人已定序出皆為Omicron變異株，而護理師與其中一位的序列相同。因此推測是案17570照顧病人時經由某種原因得到病毒再又傳給同事案17571，至於案17570的男友，案17572，則仍在定序中，但預測應相同。

目前為止案17570匡列宿舍同寢室採檢密切或非密切接觸者等，除少部分擴大篩檢還在檢驗中外，其餘檢驗都是陰性，未新增個案。而兩位護理師的病況良好，都已退燒且無其他特別症狀。

另外，今天新增北市聯醫仁愛院區的專責病房護理師染疫。張上淳表示，這名護理師過去已接種兩劑疫苗，11日上午進行第三劑疫苗施打後，下午即出現發燒、流鼻水、肌肉酸痛、喉嚨痛等症狀，1月12日一早至篩檢站採檢，下午驗出陽性，Ct值為16。

目前針對個案專責病房單位共有25位同仁都已匡採檢隔離，目前並無新增陽性個案。此外個案友人和同租屋者，也都匡列採檢，部分檢驗中、部分陰性。

另外，個案者曾去的便利商店員工以及施打疫苗採檢站的同仁也都採檢，這些非密切接觸者目前39人，36位陰性、3位代採。除了25位單位同仁都送到集中檢疫所隔離，其餘病人則移轉到空病房由新團隊照顧。

至於護理站和環境採檢，也都是陰性。目前仁愛院區只有一個個案，尚無外擴現象。 採檢情形。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供

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