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北市聯醫仁愛院區護理師確診 上午打第3劑下午就發病
台北市立聯合醫院仁愛院區負責專責病房的護理師，於本月11日施打第三劑疫苗後，當日出現發燒、喉嚨痛等症狀，當時以為是疫苗副作用，結果12日主動通報PCR採檢後，報告結果為陽性，Ct值16。仁愛院區表示，目前已匡列25名接觸者進行採檢，皆為陰性，並安排防疫旅館隔離中。
仁愛院區指出，北市聯醫仁愛院區一名專責病房護理師於11日上午進行第三劑疫苗施打後，當日下午出現發燒、喉嚨痛等症狀，於12日主動通報並進行PCR採檢，報告結果為陽性。當下隨即匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行篩檢，採檢結果皆為陰性，並妥善安排於防疫旅館進行居家隔離。
仁愛院區說，醫院對於高危單位依照中央流行疫情指揮中心規範，定期安排人員採檢外，針對此事件，已進行感染管制進行SARS CoV2核酸環境採檢，全面清潔消毒，結果全數陰性，並持續關心醫護人員健康，也請所有人隨時注意自身身體狀況。
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