北市聯醫仁愛院區護理師確診 上午打第3劑下午就發病

桃園機場群聚案事件擴大，中壢聯邦銀行健行分行昨（12）日一天新增了12名確診行員，其中3名行員是因遭到染疫的居服員（案17472）日前至銀行洽公而導致傳染，不過這些行員都有戴上口罩，不少網友好奇，到底感染媒介為何？就有同業網友揭露可能是「口水點鈔」這動作導致風險。

2022-01-13 09:26