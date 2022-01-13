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北市聯醫仁愛院區護理師確診 上午打第3劑下午就發病

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心晚上表示，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值16），為台北市某醫院本國籍30多歲女性護理師，院方表示稍晚會將染疫護理師同樓層的護理師、病患都移往其他樓層，並進行清消。記者胡經周／攝影
中央流行疫情指揮中心晚上表示，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值16），為台北市某醫院本國籍30多歲女性護理師，院方表示稍晚會將染疫護理師同樓層的護理師、病患都移往其他樓層，並進行清消。記者胡經周／攝影

台北市立聯合醫院仁愛院區負責專責病房的護理師，於本月11日施打第三劑疫苗後，當日出現發燒、喉嚨痛等症狀，當時以為是疫苗副作用，結果12日主動通報PCR採檢後，報告結果為陽性，Ct值16。仁愛院區表示，目前已匡列25名接觸者進行採檢，皆為陰性，並安排防疫旅館隔離中。

仁愛院區指出，北市聯醫仁愛院區一名專責病房護理師於11日上午進行第三劑疫苗施打後，當日下午出現發燒、喉嚨痛等症狀，於12日主動通報並進行PCR採檢，報告結果為陽性。當下隨即匡列與該專責病房密切相關接觸者25人進行篩檢，採檢結果皆為陰性，並妥善安排於防疫旅館進行居家隔離。

仁愛院區說，醫院對於高危單位依照中央流行疫情指揮中心規範，定期安排人員採檢外，針對此事件，已進行感染管制進行SARS CoV2核酸環境採檢，全面清潔消毒，結果全數陰性，並持續關心醫護人員健康，也請所有人隨時注意自身身體狀況。

新冠肺炎 COVID-19

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