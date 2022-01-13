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Omicron來勢洶洶怎麼擋？醫教你戴2層口罩小撇步媲美N95

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Omicron來勢洶洶怎麼擋？醫教你戴2層口罩小撇步媲美N95

聯合新聞網 / 綜合報導
黃軒表示，戴2種不同種類的口罩（右圖）可增加口罩密合度，不過要記得內層戴上醫療口罩，外層再戴布口罩，順序搞錯就無效；再來若是想戴一個口罩，可以購買「口罩固定器」，並放在醫療口罩上，也能有效防止傳染。（合成圖／翻攝自美國CDC官網）
黃軒表示，戴2種不同種類的口罩（右圖）可增加口罩密合度，不過要記得內層戴上醫療口罩，外層再戴布口罩，順序搞錯就無效；再來若是想戴一個口罩，可以購買「口罩固定器」，並放在醫療口罩上，也能有效防止傳染。（合成圖／翻攝自美國CDC官網）

Omicron來勢洶洶，不少醫生或專家認為戴一個外科口罩無法防禦病毒，應該至少戴兩個外科口罩或戴N95口罩確保安全，但N95口罩價格不便宜、戴一整天也相當難受，胸腔內科暨重症醫學專科醫師黃軒就分享不戴N95口罩也能抵抗病毒的小撇步，讓不少網友大讚很受用。

醫師黃軒認為，最關鍵的是「口罩的密合度」，一般民眾可以戴上一般的外科口罩，只是需要使用「不同種類且多層的口罩」，他舉例，像是內層要戴上3層防護的醫療口罩，外層可戴3層防護布口罩，「戴錯順序就無效」，表示這樣的戴法可以確保在做任何動作時，口罩都能緊貼著臉，改善口罩密合度，避免被傳染。

他引述美國CDC（美國疾病管制中心）表示，若要戴2種不同種類的口罩，有2類人需注意。像是「免疫低下、重病患者」若沒及時更換已經潮溼的內層醫療口罩，不僅會讓防護力打折扣，可能還會造成細菌感染；另一類則是「心肺疾病患者」，戴上兩層口罩易容易悶熱，氣流阻力增加的情況下，可能會影響呼吸功能，需特別注意。

若戴兩種口罩太難受，黃軒說，可以只戴一個口罩，將口罩兩側的地方打結，越靠近口罩越好，「以最大程度地減少側面間隙」，增加密合度。（翻攝自美國CDC YouTube）
若戴兩種口罩太難受，黃軒說，可以只戴一個口罩，將口罩兩側的地方打結，越靠近口罩越好，「以最大程度地減少側面間隙」，增加密合度。（翻攝自美國CDC YouTube）

若戴兩種口罩太難受，黃軒說，可以只戴一個口罩，將口罩兩側的地方打結，越靠近口罩越好，「以最大程度地減少側面間隙」，增加密合度。（翻攝自美國CDC YouTube）
若戴兩種口罩太難受，黃軒說，可以只戴一個口罩，將口罩兩側的地方打結，越靠近口罩越好，「以最大程度地減少側面間隙」，增加密合度。（翻攝自美國CDC YouTube）

黃軒表示如果戴2種不同種類的口罩太難受，提供另外2招小撇步，只需戴一個口罩即可，像是可以將口罩兩側的地方打結，越靠近口罩越好，「以最大程度地減少側面間隙」，增加密合度；另外就是買「口罩固定器」（Mask Fitter），將口罩固定器放在醫療口罩上，也能有效防止傳染性的氣溶膠。

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