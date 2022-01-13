桃園群聚案再增9例 侯友宜：新北專責病床還有一半量能

桃園群聚案再度擴大，昨晚再新增9例確診。 被問及新北醫療量能是否足夠，新北市長侯友宜表示，醫療量能目前還有50%可用，侯友宜也呼籲中央，要針對輕、重症分流，兒童收治部分必須做好準備。新北市衛生局補充，目前新北專責病房(含ICU)共385床。

侯友宜表示，新北從一開始就在支援桃園，現在的專責病房分階段不斷開設，醫療量能還有百分之五十還可用，會不斷開專責病房，但最重要是要輕重症分流，且兒童收治必須要做好準備，因為兒童在這波感染比以往高很多，這是都要因應準備。

侯友宜說，在輕重症分流上，集中檢疫所都是中央在掌握，在量能盤點的時候，要想辦法把輕症移到集中檢疫所，這部分要先準備，目前很多都是集中檢疫所改為防疫旅館，要再改回集中檢疫所有難度，現階段要去找更多集中檢疫所，也是地方跟中央要同心齊力一起做的。

侯友宜表示，新北疫情穩定控制中，除了支援桃園，相對也要跟台北共同並肩作戰，北台灣沒有分你跟我，大家資源共享，新北該提供的就會盡最大量提供。

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