誰害醫護染疫？醫師工會：病患將病房當飯店 擅關抽風設備

台北市近日發生多起因照顧確診者染疫的醫護本土個案，北市醫師職業工會今表示，目前境外移入的確診個案多屬於無症狀或輕症，竟有部分民眾將病房當作飯店，甚至擅自關閉病室內抽風設備的，已經造成醫療人員很大的恐慌與安全危機。

北市醫師工會指出，近期大量湧入的境外確診患者，確實已經造成工作人員相當大的壓力，因為縱使都是輕症，卻屢見有患者將病房視為飯店、將護理人員當作服務生，有人不斷抱怨網路連線問題，有人以線上訂餐平台訂購餐點不斷要求醫療人員幫忙領取。

醫師工會還提到，病室內的負壓或通風設備對於醫療人員的安全至關重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，不只提高暴露風險也增加醫護心理負擔。

醫師工會表示，對於當中少數誤解住院隔離意涵、不尊重醫療專業與體恤醫療人員辛勞，將脾氣發洩在醫護身上並且予取予求的住院確診者，嚴厲要求主管機關拿出魄力，成為醫護的後盾，而非一味要求醫療端要發揮愛心、耐心溝通。對於擅自關閉排風設施這樣的危險行為，更支持主管機關以傳染病防治法或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員的安全。

醫師工會說，現行措施要求歸國入境確診患者一律快速送往醫院隔離，醫院因此要額外準備更多病房空間，造成急性醫療資源的缺乏與急診病人更漫長的等候，已有許多專家學者針對前述困境提出提前解隔方案或呼籲設立集中檢疫所。集中檢疫所或加強型防疫旅館皆應採取與輕症確診病房相當規格的通風排氣措施，方能確保工作人員的安全。

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