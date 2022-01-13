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新竹縣也傳確診者足跡 縣府衛生局公布活動史

聯合報 / 記者巫鴻瑋巫靜婷／新竹即時報導
縣府呼籲符合第三劑疫苗接種者，盡快預約接種疫苗。圖／縣府提供
縣府呼籲符合第三劑疫苗接種者，盡快預約接種疫苗。圖／縣府提供

不只新竹市有確診者足跡，新竹縣同樣將公布確診足跡；新竹市長林智堅今天上午公布1名桃市聯邦銀行行員在1月8日曾到過新竹市觀光並到餐廳用餐的足跡，不過據了解同一人也有到新竹縣活動，因此縣府同樣不敢大意。

該確診者足跡據市長林智堅說明，是桃園市中壢區聯邦銀行健行分行相關群聚，該工作職場累積確診已有12例，且其中1名行員在1月8日到過新竹市的某餐廳聚餐，市府昨天接獲足跡訊息後，已立即通知餐廳業者停業3天並消毒。

確診者當天到新竹市的某餐廳用餐時，現場除了有13名餐廳員工在同一時段於現場服務，餐廳內更有48位民眾正在用餐；市府已通知其中40人進行PCR採檢，不過一採都為陰性；林智堅表示，市府將擴大採檢範圍，包含1月9日到11日曾到過餐廳用餐的291人。

桃園確診銀行員1月8日曾赴新竹縣關西鎮採草莓，新竹縣政府今日上午公佈足跡。圖／新竹縣政府提供
桃園確診銀行員1月8日曾赴新竹縣關西鎮採草莓，新竹縣政府今日上午公佈足跡。圖／新竹縣政府提供

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