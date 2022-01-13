深夜再增9例！桃園疫情擴大 侯友宜：以最壞打算做準備

桃園群聚案再度擴大，昨晚再新增9例確診。 新北市長侯友宜今表示，新北在桃園有本土社區個案時，就全力備戰，現階段將掌控新北疫情變化，並儘快把疫苗覆蓋率衝上來。至於春節大型活動是否停辦，侯說「以最壞打算做最好準備」，不可能一成不變，隨時做好備案。

中央流行疫情指揮中心昨晚公布，國內新增9例本土確定病例，均為居服員案17472接觸者，一開始確診3位，昨晚擴大採檢後再添9例。對此，侯友宜說，新北在桃園有本土社區個案時，就全力備戰，現階段將掌控新北疫情變化，雖然有零星個案受到桃園或台北影響，但都在第一時間快速處理，目前還是要做好全力戒備，並儘快把疫苗覆蓋率衝上來。

至於針對春節大型活動是否停辦，侯表示，會看整個狀況隨時調整，並提醒辦活動的單位，要以最壞打算做最好準備，隨時調整步伐「我們不可能一成不變」，隨著疫情變化做好備案。

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