銀行群聚擴大累計14行員及家人確診 指揮中心下午2時說明
國內本土疫情連環爆，今日已累計14名銀行員及其家人確診，桃園市已宣布匡列逾3000人。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，將於今日下午2時記者會說明最新匡列及疫調進度。
指揮中心表示，除了昨日公布的3例確診者，剩餘11人將於今日列入案號，目前還無法釐清傳播鍊關係，但因確診居服員曾於1月4日到過該銀行，呼籲1月4日至12日期間有到過「中壢聯邦銀行健行分行」者，自行自我監測。
若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估，此次不會發送細胞簡訊。
根據桃園機場染疫事件，包含清潔員、手推車員，延伸至居服員相關感染，據初步疫調為同起群聚，居服員其服務案主家庭及作客友人確診，也引起電子廠、食品廠匡列，此外銀行有多位行員確診，確診範圍再度擴大。
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