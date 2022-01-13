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銀行員有戴口罩仍遭傳染 同業懷疑客戶1個壞習慣惹禍

聯合新聞網 / 綜合報導
中壢聯邦銀行健行分行的銀行員有戴口罩仍遭前來洽公的染疫居服員傳染，就有同業人員認為，可能是「口水點鈔」這個壞習慣惹禍。示意圖／聯合報系資料照
中壢聯邦銀行健行分行的銀行員有戴口罩仍遭前來洽公的染疫居服員傳染，就有同業人員認為，可能是「口水點鈔」這個壞習慣惹禍。示意圖／聯合報系資料照

桃園機場群聚案事件擴大，中壢聯邦銀行健行分行昨（12）日一天新增了12名確診行員，其中3名行員是因遭到染疫的居服員（案17472）日前至銀行洽公而導致傳染，不過這些行員都有戴上口罩，不少網友好奇，到底感染媒介為何？就有同業網友揭露可能是「口水點鈔」這動作導致風險。

一名銀行從業人員在PTT八卦版Po文表示，聽聞家人述說「錢很髒」，但他當時認為應該和掉到地上的東西一樣髒而已，沒想到遇到這名客戶帶著一大疊的鈔票至櫃台後，開始在行員面前數起鈔票，「每數一張鈔票，就用整個數錢的幾根手指抹一下舌頭」，還提到因為這名客戶上了年紀，口水較少，「多次用著幾乎是咳痰的方式聚集口水到舌頭」，他接手時頭皮發麻，仍能感受到鈔票因為客戶的「口水點鈔」變得溼皺膨脹，趕緊速速結束這場噩夢。

他說，遇到這名「王者」之後，之後碰到錢就會開始勤洗手，「很勤，洗到都有富貴手了，也呼籲大家若看到親朋好友這麼做，應多勸導改善此衛生問題，現在他遇到很愛用口水點鈔的客人，都會委婉地請他們用銀行提供的點鈔蠟數錢，但感嘆「（他們）數了幾十年的錢都這樣數，習慣了改不了」。他也希望這次銀行員確診事件，官方可以調查並公布確切傳染途徑為何，好讓相關人員安心。

網友看完後直呼「有畫面」、「到底為什麼要用口水數鈔票，不解」，還有人建議「上頭下個命令，防疫起見口水點鈔（者）有權拒收。」

桃園市府初步疫調，中壢聯邦銀行健行分行的行員與個案接觸過程雖然有戴口罩，但懷疑現場有環境汙染，傳染途徑待釐清，加上該分行本月7日曾有聚餐，有可能是聚餐導致病毒傳播。

新冠肺炎 COVID-19

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