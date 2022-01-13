銀行員有戴口罩仍遭傳染 同業懷疑客戶1個壞習慣惹禍

桃園機場群聚案事件擴大，中壢聯邦銀行健行分行昨（12）日一天新增了12名確診行員，其中3名行員是因遭到染疫的居服員（案17472）日前至銀行洽公而導致傳染，不過這些行員都有戴上口罩，不少網友好奇，到底感染媒介為何？就有同業網友揭露可能是「口水點鈔」這動作導致風險。

一名銀行從業人員在PTT八卦版Po文表示，聽聞家人述說「錢很髒」，但他當時認為應該和掉到地上的東西一樣髒而已，沒想到遇到這名客戶帶著一大疊的鈔票至櫃台後，開始在行員面前數起鈔票，「每數一張鈔票，就用整個數錢的幾根手指抹一下舌頭」，還提到因為這名客戶上了年紀，口水較少，「多次用著幾乎是咳痰的方式聚集口水到舌頭」，他接手時頭皮發麻，仍能感受到鈔票因為客戶的「口水點鈔」變得溼皺膨脹，趕緊速速結束這場噩夢。

他說，遇到這名「王者」之後，之後碰到錢就會開始勤洗手，「很勤，洗到都有富貴手了，也呼籲大家若看到親朋好友這麼做，應多勸導改善此衛生問題，現在他遇到很愛用口水點鈔的客人，都會委婉地請他們用銀行提供的點鈔蠟數錢，但感嘆「（他們）數了幾十年的錢都這樣數，習慣了改不了」。他也希望這次銀行員確診事件，官方可以調查並公布確切傳染途徑為何，好讓相關人員安心。

網友看完後直呼「有畫面」、「到底為什麼要用口水數鈔票，不解」，還有人建議「上頭下個命令，防疫起見口水點鈔（者）有權拒收。」

桃園市府初步疫調，中壢聯邦銀行健行分行的行員與個案接觸過程雖然有戴口罩，但懷疑現場有環境汙染，傳染途徑待釐清，加上該分行本月7日曾有聚餐，有可能是聚餐導致病毒傳播。

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