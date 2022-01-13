不只1校停課 桃園今日7教育機構預防性停課1天

桃園銀行群聚案本土案例增9例，深夜又傳7處教育機構預防性停課，桃園各區晚間接獲緊急通知，有學童因接觸過確診者，將於13日全校預防性停課1天。

據了解，桃園市內有國小、補習班、國中及幼兒園等合計7處教育機構都有學生接觸確診者，因此緊急於今日預防性停課1天。

桃市府衛生局已證實，個案詳細情況將由指揮中心對外說明，目前尚在釐清細節。

中壢區某校公告指出，校方目前無學童確診，請家長不要驚慌，今天師長及行政人員會到校加強防疫及清消作業。

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