晚間增9銀行員確診 去過「聯邦銀行健行分行」快篩檢

國內本土疫情半夜再爆出9位銀行行員確診。中央流行疫情指揮中心今日晚間11點表示，除了今日下午公布的中壢區某銀行有3例行員確診，晚間同家銀行擴大篩檢又增9例，共累計12名銀行行員確診。

指揮中心表示，這9人均尚未取號，Ct值介於18.2-26.5，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲，均為本日匡列接觸者擴大採檢之中壢區某銀行員工（案17630）的同職場工作人員。

目前該銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，衛生局正漏夜進行調查並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業，並針對個案服務工作場域進行清消。

指揮中心說明，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站。

指揮中心呼籲若民眾曾於今(2022)年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

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