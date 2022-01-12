快訊

晚間增9銀行員確診 指揮中心籲去過「聯邦銀健行分行」快篩檢

F16V搜救逾24小時 協助搜救鄉民：墜海處炸出大坑洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

晚間增9銀行員確診 去過「聯邦銀行健行分行」快篩檢

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
銀行擴大篩檢又增9例，共累計12名銀行行員確診。聯邦銀行健行分行今暫停營業進行全面消毒。記者朱冠諭／攝影
銀行擴大篩檢又增9例，共累計12名銀行行員確診。聯邦銀行健行分行今暫停營業進行全面消毒。記者朱冠諭／攝影

國內本土疫情半夜再爆出9位銀行行員確診。中央流行疫情指揮中心今日晚間11點表示，除了今日下午公布的中壢區某銀行有3例行員確診，晚間同家銀行擴大篩檢又增9例，共累計12名銀行行員確診。

指揮中心表示，這9人均尚未取號，Ct值介於18.2-26.5，分別為2例男性、7例女性，年齡介於20多歲至50多歲，均為本日匡列接觸者擴大採檢之中壢區某銀行員工（案17630）的同職場工作人員。

目前該銀行員工及其家人、親友及近距離接觸者，已經全部隔離，衛生局正漏夜進行調查並持續擴大匡列相關接觸者進行採檢作業，並針對個案服務工作場域進行清消。

指揮中心說明，桃園市政府衛生局已於中壢區中正公園、中路公園、龍岡採檢站、中壢區黎明公園、北區客家會館、自強活動中心、東興社區活動中心等處開設社區採檢站。

指揮中心呼籲若民眾曾於今(2022)年1月4日至12日期間至中壢聯邦銀行健行分行洽公、與行員有接觸，或與附近社區足跡有重疊，應請進行自我健康監測，若於1月26日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常等症狀，應佩戴醫用口罩，儘速至社區採檢站或各指定採檢院所，接受採檢及評估。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

桃園銀行員群聚3人確診 緊急設採檢站找出社區潛藏病例

新北推性平教育深入社區 牆面彩繪女左男右創意門神

行員確診…來往學生驚呼「恐怖」 採檢站湧入百人

高雄社宅挑精華地段蓋 1月底再增「美都安居」動土

相關新聞

晚間增9銀行員確診 去過「聯邦銀行健行分行」快篩檢

國內本土疫情半夜再爆出9位銀行行員確診。中央流行疫情指揮中心今日晚間11點表示，除了今日下午公布的中壢區某銀行有3例行員...

北市聯醫護理師再爆確診 專家直指八大行業恐是下一波

北市聯醫中興院區昨爆發院內感染，共有兩名護理師確診染疫，今晚又再傳出北市聯醫另一院區的護理師確診。指揮中心晚間表示，檢出...

長榮又傳1機師確診 荷蘭返台有輕微發燒、沒進入社區

又傳出機組員確診。根據本報掌握，長榮航空一名國籍機師，從荷蘭阿姆斯特丹回來，今天隔離第五天採檢確診，有輕微發燒，沒有進入...

又增1護理師確診Ct16 北市證實「非中興院區」

晚間又增加一例北市護理人員確診。台北市衛生局晚間證實，已接獲通報有護理師確診個案，非屬於原先已有確診個案出現的中興院區，...

又增1國小停課 桃園中壢某學童接觸確診者

深夜又傳國小停課，桃園中壢區某國小12日晚間接獲緊急通知，有名學童因接觸過確診者，將於13日全校預防性停課1天。

桃園聯邦銀行群聚案採檢出爐 新增9例確診

桃機群聚今再擴大，其中3名為桃園聯邦銀行健行分行員，為居服員案17472接觸者，晚間採檢結果出爐再添9例，分別為2例男性...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。