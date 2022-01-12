北市確診護理師子女班級陰性 13日復課
北市教育局今天表示，日前COVID-19（2019冠狀病毒疾病）有家長確診、其國小子女就讀的2個班級師生PCR皆陰性，班級明天復課，但確診家長的子女持續隔離至14日。
北市聯醫中興院區有2名護理師確診，其中一人有2名就讀國小的子女，就讀的班級及補習班預防性停課2天。
北市教育局晚間發布新聞稿表示，2個孩子就讀的班級共55人篩檢，皆為陰性，除了這2個孩子還要居家隔離至14日，班級明天就可復課。
教育局指出，因剛好碰上期末考，該校6年級復課班級將補考，而復課後學校仍將持續加強入校師生的體溫及健康狀態監測。
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