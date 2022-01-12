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境外+92！柯文哲稱匪夷所思：國外PCR不準還是疫苗效果差？

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲說，目前台北市的確診在醫院內已有180例，目前還沒有插管的，如果這樣的話，他認為疫情已經偏向流感化，傳染強殺傷力比較低，可以做為將來防疫政策的參考。引用直播
柯文哲說，目前台北市的確診在醫院內已有180例，目前還沒有插管的，如果這樣的話，他認為疫情已經偏向流感化，傳染強殺傷力比較低，可以做為將來防疫政策的參考。引用直播

春節返鄉達高峰，今天新增92例境外移入，台北市長柯文哲今天主持防疫記者會時表示，比較麻煩是，現在一天境外新增92例，就他醫學知識覺得奇怪，會搭飛機的都是打過兩劑疫苗、還有兩天內做過PCR，但一天還可以增加92例，特別是52例在機場就被篩出來，「實在是有一點匪夷所思，怪怪的」，「你要懷疑其他國家的PCR不準？還是其他國家打的疫苗效果很差，還要進一步研究。

柯提到，目前北市府的策略是主張重啟專責防疫旅館，也就是加強版防疫旅館，柯說，目前台北市確診者在醫院內的已有180例，醫院專責病房量能585床 目前349床空床，先前規畫和平、三總裝滿，再來四個市立醫院，包括聯醫忠孝、中興、仁愛、陽明院區，既然確診已接近兩百人，大部分也都是輕症，他主張北市要啟動防疫專責旅館，將確診輕症放在防疫專責旅館。

柯文哲說，之所以主張啟動專責防疫旅館，是因為這些輕症需要的是隔離，而不是治療，是要防止他們傳染別人，若用這個邏輯的話，以去年五月防疫專責旅館使用多，效果也不錯，與其將確診者放在所有醫院，造成醫院到處都是黃線，反而危險。

柯說，尤其既然一天有92例，確診也不能趕回去，依照這個速度，台北市要重啟防疫專責旅館，才能讓確診者集中管制，讓醫院不會因為這些輕症病人，將醫院占滿，量能擊垮掉。

柯文哲也提到，以今天有52例一落地就在機場被篩檢出來，代表目前國外疫情嚴重，來自境外的攻擊相當嚴峻，除非台灣都不與外國往來，否則時間一拉久，一定會有破口，恐怕要思考，要不更嚴厲鎖國，要不要有心理準備，要在社區中與疫情共存。

至於目前台北市的確診在醫院內已有180例，目前還沒有插管的，如果這樣的話，他認為疫情已經偏向流感化，傳染強殺傷力比較低，可以作為將來防疫政策的參考。

新冠肺炎 COVID-19

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