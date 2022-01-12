本土染疫危機恐措施升級？ 陳時中：疫情已漸收斂

桃園機場衍伸居服員相關個案，其中確診者在桃園某食品廠上班，但相比電子廠停工，食品廠卻持續運行。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前食品廠已經篩檢3至4百位篩檢陰性，仍有部分隔離，會疫調做出最好的判斷。

至於國內本土染疫事件延燒至今，國內防疫措施包含加強戴口罩、隔板、梅花座是否會升級。陳時中表示，「沒有考慮更嚴格措施，現在看來疫情有在收斂，且彼此個案的連結越來越清楚。」

近期桃園機場衍伸相關個案有42例，但有1例計程車司機排除於群聚案件，此外有3例為醫護人員相關個案。陳時中說，包含清潔人員、計程車、保全、推車四大類。

其中清潔員衍伸的歌友會社區案，已進行社區監測篩檢770位，維持3位陽性，沒有持續擴大；手推車員工則與居服員太太衍伸個案，如電子廠個案、安親班家庭及個案家庭等，多起基因序列也相同可以串起。

唯獨防疫計程車司機（案17240）證明與桃機群聚不同，但防疫計程車隊也經過二採，後續若三採結果出來無，就代表疫情被控制住。

至於有別於桃機個案之外，就是北市聯醫中興院區的護理師確診，累計3人，時序也可完整連結，陳時中說，「整體疫情都有脈絡可循，雖然無法完全證明對社區威脅，但慢慢在控制中。」針對居服員服務的家庭中，父母在食品廠工作進行擴大篩檢，疫情有收斂中，希望能控制住。 關聯圖。圖／指揮中心提供 關聯圖。圖／指揮中心提供

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