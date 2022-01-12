桃機確診者曾到高雄跨年 匡列接觸者採檢皆陰性
桃園機場群聚案確診個案曾在跨年期間到高雄旅遊，高市衛生局擴大匡列PCR採檢51人皆為陰性，今天再公布另8名密切接觸者採檢結果，也都是陰性。
桃園機場群聚案1名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案17505曾在跨年期間到高雄3日遊，高雄市政府除在相關足跡場所進行清消，也擴大匡列採檢51人，昨天公布PCR檢測皆為陰性。
但經後續疫調，發現有另8人可能與確診個案互動密切，緊急通知採檢。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎今天接受中央社記者電訪表示，這8人採檢結果，也都是陰性。
另外，有名女子在去年12月28日自杜拜入境後，原預計入住高雄防疫旅館，但因檢測出COVID-19陽性，轉入醫院負壓隔離病房治療，今年1月8日出院接受7天自主健康管理。當事人不滿未接獲衛生局事先告知、協助退訂防疫旅館，且入住防疫旅館後出入受限制，向媒體投訴。
潘炤穎接受媒體詢問說明，經查該個案為新竹縣籍民眾，收治醫院負壓隔離病房後，經專業評估實際病況及後續傳染風險等因素，才研判於今年1月8日出院，並須進行7天自主健康管理，相關情況並非可事先預知。
潘炤穎表示，個案於出院解除隔離後為自主健康管理對象，原可入住一般防疫旅館，但個案仍選擇居住在原定的防疫旅館。又因當前Omicron變異株疫情風險緊張，該防疫旅館為落實管制作業管理標準，因此要求個案依居家檢疫相關規範，才有限制出入情況。
潘炤穎說，這名民眾原定防疫旅館期間已於今天屆滿，據了解，防疫旅館已針對住院期間辦理退費，個案並已離開。
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