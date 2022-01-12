北市打籃球恢復「戴口罩」 最快周六擬辦

國內疫情緊張，指揮中心公布最新防疫規範，包括運動、唱歌、拍照等活動恢復成須戴口罩，台北市副市長蔡炳坤表示，北市將恢復室內外運動「全程佩戴口罩」，除水域活動外，包括「打籃球」也要戴口罩，並預計最快在14日對外公布、15日實施。

蔡炳坤表示，針對運動防疫規範，北市府上午有開會討論，原則上恢復室內外運動「全程佩戴口罩」，包括「打籃球」也要戴，但民眾進行水域活動可不必佩戴口罩，例如游泳池、烤箱、水療設備、三溫暖、蒸氣室、冷熱水池等。

蔡炳坤表示，針對運動比賽的防疫規範，過去選手上場比賽時附上健康證明、打滿2劑疫苗且隔14天證明，可拿下口罩；如今中央已將第3劑疫苗間隔期間縮短至12週，至於選手已經打2劑疫苗又滿12週，是否應追加第三劑疫苗，目前地方政府尚無規範。

蔡炳坤表示，原本北市府要在12日公布運動指引，但因為碰到比賽選手是否要打第三劑疫苗等問題，所以請醫療專業團隊、北市聯醫副總院長璩大成就此問題做討論，並預計最快在14日對外公布、15日實施。

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