今暴增92例境外確診！ 陳時中曝昨單日入境陽性率9.28%
指揮中心今公布國內新增96例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及92例境外移入；另確診個案中無新增死亡。相較過往的境外移入表，今日起做更動，尤其在「境外移入」表格中，規劃出3種統計數據，分別是當日境外移入數、長程航班落地採檢數以及居家檢疫採檢數。
指揮官陳時中表示，今天境外移入新增92例，其中58例是昨（1月11日）上午到半夜、共8個航班的採檢陽性者，昨天在機場採檢即送醫。另外34例是居家檢疫而採檢出陽性。
昨起實施在機場先行篩檢分流後，陳時中表示，往後居家檢疫採檢陽性數字會慢慢降低，不過人數會有上下起伏，因在機場採唾液檢驗，返家等報告會需要一兩天時間，因此今天才有前天或大前天在居家檢疫的數據出爐。
昨日境外落地採檢情況，陳時中說，昨天在機場實際採檢人數有625人，陽性58例，一整天下來陽性率為9.28%。至於今天落地採檢，上午有6個航班入境、採檢287人，共驗出16例陽性，人數比昨天稍微多一點，今上午6個航班的陽性率是5.57％。
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