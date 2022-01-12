北市聯醫2名護理師確診 醫曝過年情景：覺得很可怕

台北市立聯合醫院中興院區昨有兩名護理師確診。北市聯醫主治醫師姜冠宇於臉書PO文指出，醫護同仁若證實確診，也是百密難免一疏，但這在匡列下，整個跨單位人力的損失，不能工作，還要另外調派內科人力支援，「這在過年前夕非常要命。」

「我真的覺得很可怕。」姜冠宇說，目前桃園之外，北部醫院已經有些壓力，內科、小兒科醫師都已大半去排班支援專責病房，這發生在過年排班人力不足的時候，也是內科病人狀況最差的時候。

姜冠宇說，他主張盡量減少航班，減少境外移入確診個案占據專責病房，和減少增加護病比負擔，但不是非人道阻止國人入境，而是希望台灣繼續維持穩定，讓大家好好打疫苗。

姜冠宇說，桃機有些傳染鏈表明，病毒可能會在公共廁所傳播，若發現人潮場合的公共廁所狹窄、潮濕，基本上要盡量避免，或使用時並全程小心減少觸摸與持續戴上口罩，因廁所在國外都是高風險傳染區，認為疫情後的廁所都須很寬敞，才能符合一點點的安全需求。

商品推薦