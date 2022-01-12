聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市聯醫2名護理師確診 醫曝過年情景：覺得很可怕
台北市立聯合醫院中興院區昨有兩名護理師確診。北市聯醫主治醫師姜冠宇於臉書PO文指出，醫護同仁若證實確診，也是百密難免一疏，但這在匡列下，整個跨單位人力的損失，不能工作，還要另外調派內科人力支援，「這在過年前夕非常要命。」
「我真的覺得很可怕。」姜冠宇說，目前桃園之外，北部醫院已經有些壓力，內科、小兒科醫師都已大半去排班支援專責病房，這發生在過年排班人力不足的時候，也是內科病人狀況最差的時候。
姜冠宇說，他主張盡量減少航班，減少境外移入確診個案占據專責病房，和減少增加護病比負擔，但不是非人道阻止國人入境，而是希望台灣繼續維持穩定，讓大家好好打疫苗。
姜冠宇說，桃機有些傳染鏈表明，病毒可能會在公共廁所傳播，若發現人潮場合的公共廁所狹窄、潮濕，基本上要盡量避免，或使用時並全程小心減少觸摸與持續戴上口罩，因廁所在國外都是高風險傳染區，認為疫情後的廁所都須很寬敞，才能符合一點點的安全需求。
疫情快報
▪【疫情專題】1月12日 4本土、0死亡 境外確診增92例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言