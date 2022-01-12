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北市再爆北投新增確診 柯文哲15：30緊急召開防疫記者會
台北市聯合醫院中興院區昨爆發三例本土群聚，兩名護理師及其中一護理師男友染疫，感染途徑還在確認；今天又爆出北投新增一例，還有醫療量能恐拉緊報，台北市長柯文哲今天將緊急召開防疫記者會，包括副市長黃珊珊，衛生局人員等一同出席。
柯文哲今天出席內科千人捐血活動，媒體問柯是否又爆新增？柯文哲說，今天下午北市府3點半會開防疫記者會，會讓大家問到飽。
黃珊珊今天上午受訪也提到，本周為春節返國高峰，市府已在準備「加強版專責防疫旅館」，預計設置最高400房，若有大量輕症，盡量不要浪費醫療量能。
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