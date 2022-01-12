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影／桃園電子廠5人確診員工隔離 檢疫所內部畫面曝光

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園某電子廠5人確診，家人今早送物資到廠，由廠方轉交給隔離家屬。記者翁唯真／攝影
桃園某電子廠5人確診，家人今早送物資到廠，由廠方轉交給隔離家屬。記者翁唯真／攝影

桃園昨爆出中壢區某電子廠，因受位在4樓擔任組裝人員染疫的案17507傳染（居服員乾妹妹），造成其餘4名同一區域工作的員工確診，昨緊急停業並將280名員工送往集中檢疫所，今天上午陸續有家人送物資到廠內，再由電子廠派員送給隔離中員工。

有家屬送東西到電子廠時表示，昨天有收到家人傳送的位在嘉義檢疫所的環境影片，看起來滿乾淨，有浴室、電視、床、桌椅、衣櫃等簡單的家具，不過因為房內沒有冰箱，因此鮮奶及布丁等生鮮需冰的食品都被沒收；因此今日趕緊送一些耐放的食物。

也有家屬說，自己不會太擔心，畢竟都是成人了，但兒子也才住第1天，不知道他習不習慣，但有說吃不太飽，因此送了許多泡麵及飲料給他。

電子廠昨下午2時許，就不斷有員工陸續由家人載送至工廠廠區，許多人都帶著行李箱及行李袋等重要物品，下午5時30分，將工廠東園廠的280人全數送往中南部的集中檢疫所。

電子廠表示，上周末接獲通知中壢區東園廠房有確診者，廠內便立即啟動分樓層管理，而5位確診者都集中4樓組裝線的產區，5人皆為組裝人員有分別是早班或早晚班的交接人員。

桃園某電子廠5人確診，員工全數至檢疫所隔離，房內簡單乾淨。圖／家屬提供
桃園某電子廠5人確診，員工全數至檢疫所隔離，房內簡單乾淨。圖／家屬提供
桃園某電子廠5人確診，員工全數至檢疫所隔離，房內簡單乾淨。圖／家屬提供
桃園某電子廠5人確診，員工全數至檢疫所隔離，房內簡單乾淨。圖／家屬提供

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