新北居檢數今破5千創近期高峰 侯友宜：加強查違規

月底就要過年，新北市民政局統計，目前選擇7+7方案的人數最多，有2374人，新北市長侯友宜表示，尤其板橋地區1000多人最多，回到家加強版健康落實很重要，違規該處罰就處罰，也說，符合打第三劑條件的就快去打疫苗，尤其是防疫旅館人員。

衛生局長陳潤秋說，春節居家檢疫專案新北市境外確診分析，從去年12月14日至今年1月11日統計，累計確診數105例，其中96位已完成2劑疫苗接種，9位未接種疫苗，選擇居家檢疫A方案有36位、B方案10位、C方案59位。截至昨天統計，專責病床目前有306床。

觀旅局長蔣志薇表示，這周防疫旅館再新增1家，總計39、3484個房間，目前入住率64%，已入住2225個房間。

侯友宜說，全球疫情嚴峻，中央改採取長程航班落地就採檢，陽性比例超過8%，阻絕於境外要不斷調整策略，全球疫情不斷上升，醫療量能要作分流，防疫旅館雖然努力不斷增加量能，但重要是醫療量能要足以支撐，要慢慢有輕重症之分，要及早做好準備。另外，如果符合打第三劑疫苗，就要要求第一線人員疫苗要趕快打，尤其防疫旅館。

民政局長柯慶忠指出，新北市居家檢疫人數達4793人，今天就可以破5000人，創近期高峰紀錄，截至昨日下午6點統計，新北市選擇「14＋0」A方案的有1709人，而「10＋4」B方案有710人，「7＋7」C方案有2374，這兩天就會破5000人。

侯友宜說，居家隔離超過5000人，量還會往上走，現在7＋7方案人最多，不管哪個方案，回到家都要落實相關規定，尤其板橋地區1000多人最多，回到家加強版健康落實很重要，新北市除了會去防疫旅館查，也會到住家去查，如果查到違規，該處罰就處罰。

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