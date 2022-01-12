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新北昨新增2個案匡列8名接觸者 結果出爐全數採陰

聯合報 / 記者江婉儀劉懿萱／新北即時報導
清消示意圖。圖／新北市環保局提供
清消示意圖。圖／新北市環保局提供

新北市昨天新增2確診個案，包含三重跟永和各1個案，衛生局總計匡列8名接觸者。其中接觸永和個案有4人、都住在新北，原本1人陰性，3人採檢中，衛生局今指出，其他3人採檢結果今出爐，皆為陰性。

新北市長侯友宜稍早視察防疫計程車、防疫大巴及公車防疫清消，針對匡列的8個接觸者說明，侯友宜說，昨天公布兩個個案，是因為台北醫療群聚，接觸者總計8人，其中有3人住永和，今早公布結果都是陰性，也就是全數接觸者都是陰性，整個狀況在穩定控制中。

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