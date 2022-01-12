影／長程航班旅客PCR落地採檢 33化兵群協助桃機清消

從昨天開始長程航班入境旅客需執行快速PCR篩檢，確認陰性才能放行，陽性則立即送醫。由於旅客下機後是在候機室內採檢以及等待檢驗結果，因此候機室內的清消更顯得十分重要。

陸軍33化學兵群昨天接到命令前往桃園機場支援，今天早上長程航班的旅客都已離開候機室後，化學兵採兩人一組方式，攜帶氣霧式消毒器及灌壓式噴瓶，前往候機室與機場相關區域動線執行消毒作業，確保航廈內及民眾安全。 陸軍33化學兵群採兩人一組方式，攜帶氣霧式消毒器及灌壓式噴瓶，前往候機室與機場相關區域動線執行消毒作業，確保航廈內及民眾安全。記者季相儒／攝影 陸軍33化學兵群採兩人一組方式，攜帶氣霧式消毒器及灌壓式噴瓶，前往候機室與機場相關區域動線執行消毒作業，確保航廈內及民眾安全。記者季相儒／攝影

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