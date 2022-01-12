桃園電子廠群聚 員工採檢全數陰性
桃機群聚疫情燒進桃園市某電子廠，電子廠5人確診，目前全面停工、職場接觸者全數集中檢疫；桃園市政府今天表示，電子廠員工採檢結果出爐，全數陰性。
桃園機場多名手推車工作人員確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），其中染疫手推車工作人員（案17473）傳染給擔任居服員的妻子（案17472），再傳染給妻子的乾妹妹（案17507），疫情一路燒進桃園某電子廠。
桃園市長鄭文燦今天上午主持防疫會議時表示，桃園某電子廠已採檢了325人，267人居家隔離，7人自主健康管理，電子廠也全棟大樓停工、全數採檢隔離。
桃園市政府稍早表示，電子廠員工採檢結果已出爐，全數陰性。
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