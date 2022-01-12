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新北：護理師確診案 匡列8名接觸者採檢全陰性

中央社 / 新北12日電
台北市立聯合醫院中興院區2護理師確診，其中一名的男友於信義區餐酒館工作也染疫。記者林俊良／攝影
台北市立聯合醫院中興院區2護理師確診，其中一名的男友於信義區餐酒館工作也染疫。記者林俊良／攝影

新北市府衛生局今天表示，台北市2名專責病房護理師確診COVID-19，衍生住新北市的護理師同事、護理師男友確診案，匡列8名接觸者經採檢後，全部為陰性。

新北11日新增2例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土確診病例，分別是住在三重區的台北市立聯合醫院女護理師（案17571）及永和區20多歲男性（案17572）案17570護理師的男友。

新北衛生局今天發布簡訊表示，昨天護理師男友匡列3人檢驗，經採檢後均為陰性。也就是昨天匡列護理師、護理師男友的8名接觸者採檢後全部為陰性。

新北市府今天上午舉行防疫會議，新北市長侯友宜表示，全球疫情升溫速度超過「無法想像」的境界，美國與歐洲許多國家也感染數量龐大，境外移入人數對國內防疫造成壓力與挑戰，令人擔心。

侯友宜表示，周邊縣市有疫情時，新北全力協助才能緩解疫情。現階段對醫療量能整備與開設專責病床很重要，新北分階段啟動專責病房，昨天已開出306床。

侯友宜要求各局處落實管控防疫，要求防疫旅館、防疫計程車等業者多篩檢。市府各主管要親自前往督導與稽查，瞭解防疫動線是否有漏洞，並督促業者加緊施打第3劑疫苗。

民政局對落地後的居家檢疫與健康管理很重要，採取C方案（7天檢疫旅館、7天居家檢疫、7天健康自主管理）者有2374人，要如何掌握同住家人的健康是防疫的關鍵。

侯友宜說，疫苗都已分配下去各接種單位，民眾希望及早施打。要求民政局針對中央預約系統以外，特定年齡族群透過鄰里系統雙軌進行，讓長輩可以迅速接種。

衛生局長陳潤秋表示，專案安排第1類至第3類者，包括防疫旅館、防疫計程車、教育與托育機構教職工、長照機構與65歲以上長者施打疫苗。

她說，民眾也可依中央1922系統，於15日、16日預約，17日至23日施打疫苗。除衛生所、醫院、衛生所，也開設大型接種站，不過，大型接種站預約已額滿。機動接種站隨到隨打，將依照需求滾動檢討，並公告施打時間與地點。

觀光旅遊局長蔣志薇表示，防疫旅館數量已經增加到39家，防疫旅館對機場採檢為陽性者的房客，必須依照定型化契約返還定金。

教育局長張明文表示，放寒假前落實防疫，校園用餐使用隔板。新北30多萬名兒童沒有施打疫苗，1月17日媒合醫療院所給幼兒園教職員工施打疫苗。

新冠肺炎 COVID-19

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