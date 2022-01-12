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疫情延燒！北投明德郵局、超商急清消 北市：疫調中
桃園機場群聚案不斷延燒，中華郵政北市北投明德郵局昨日在官網緊急公告，指北投明德郵局因有確診者足跡，須辦理消毒作業及暫時停業一天，明日起恢復營業，此外，7-11超商明德門市也公告有確診者足跡，暫時停業消毒，今下午4時恢復營業。
台北市北投明德郵局表示，若有郵件業務、提存款繳費的民眾可前往鄰近郵局，北投石牌郵局、北投榮總郵局、北投致遠郵局，若有郵件招領、定期儲金及未到期票據撤回託收等業務，需等營業日（13日）才能辦理。
中華郵政表示，經調查，該確診者是1月10日到北投明德郵局辦理相關業務，衛生局昨天下午通知，該局8名員工正在進行PCR檢測，後續也會加強清消。
針對確診者相關足跡，北市衛生局表示，尚在疫調中，須待中央流行疫情指揮中心研判及公布。
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