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陳秀熙：台灣若日打20萬劑疫苗 疫情估2月初受控

中央社 / 台北12日電
圖為桃園機場入境旅客在篩檢站排隊等候檢疫人員協助查核檢疫電子申報填寫是否確實。記者鄭超文／攝影
圖為桃園機場入境旅客在篩檢站排隊等候檢疫人員協助查核檢疫電子申報填寫是否確實。記者鄭超文／攝影

台大公衛學者陳秀熙今天在「新冠肺炎防疫科學線上直播」中指出，台灣正面臨COVID-19疫苗保護力失效的問題，如果能以每天20萬劑的速度施打第3劑，這波流行可望在2月初受到控制。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天帶領研究團隊進行線上直播，比較英國、美國、加拿大、以色列等國COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫苗免疫力失效情形，並模擬第3劑疫苗在不同施打速度上的效益，提供台灣防疫參考。

陳秀熙指出，完成完整接種的民眾在3個月後會面臨疫苗保護力失效，去年9月份是台灣開始快速施打第2劑疫苗的時期，因此許多人的疫苗保護力在12月中快速消退。

陳秀熙表示，台灣於去年12月9日到1月11日間累積了56名本土個案，而隨後在今年2月初台灣將面臨AZ基礎劑保護力剩20%，如果未能快速施打第3劑，疫情恐無法有效控制。

研究團隊依據台灣施打AZ疫苗的700萬族群進行模擬，如果每天能以20萬劑的速度施打第3劑，就能在1月底前補足疫苗保護力失效的問題，讓這波流行在2月初受到控制；如果每天打15萬劑，則要延到3月初才受控；如果每天10萬劑，流行將會持續；如果每天只有5萬劑，流行將無法控制。

台灣施打莫德納（Moderna）疫苗的時程較晚，且疫苗保護力時效較長，陳秀熙預估，施打莫德納族群到3月才會有保護力消退現象，但仍建議趕快施打第3劑。

陳秀熙也建議疫苗第3劑應「混打」，若前2劑打AZ建議第3劑打BNT、莫德納、Novavax或高端；若前2劑打莫德納，第3劑可打莫德納、BNT、AZ、Novavax或高端；若前2劑打BNT，則建議第3劑打莫德納、AZ、Novavax或高端。

陳秀熙坦言，台灣要一天打20萬劑疫苗「是個挑戰」，提醒這段期間，民眾須維持良好的NPI（非藥物介入措施），口罩一定要戴好，維持社交距離，高危險族群尤其要避免接觸群聚場所。

新冠肺炎 COVID-19

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