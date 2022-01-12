獨／桃機入境確診者爆增 衛福部祭3大措施防醫療崩潰

桃園機場啟動長程班機落地，入境旅客立即PCR採檢措施，但因國際Omicron疫情嚴峻，入境確診患者暴增，前進指揮所指揮官王必勝表示，今早晨6架班機已有4架檢驗完畢，約200名旅客，共15人檢驗出陽性，比率高達7％；昨上路首日則約有625名旅客入境，其中58人確診，比率高達9.3%。為避免醫院收治患者導致醫療量能崩潰，衛福部祭出三大措施，舒緩醫療量能。

指揮中心指揮官陳時中昨說，為避免醫院醫療量能緊繃，由衛福部次長石崇良調度各醫院收治患者情形。石崇良今表示，為因應入境確診患者瞬間爆量情形，若依目前每架班機確診率約10%，每架班機確診人數將高達10多人，衛福部祭出三大措施，舒緩醫療量能。

首先，目前將台北市、新北市、桃園市、新竹市病床數500床以上醫院及應變醫院共24家，將分為4組，每組6家醫院，為每天各組輪流收治患者，如第一天是第一組，第二天是第二組，以此方式輪流，避免所有確診者都送往同一家醫院，降低照護負荷。

其次、目前入境確診者症狀都為輕症或無症狀，為避免占用過多的重症醫療量能緊繃，若是為輕症者再加開更多病房，可能會擠壓到其他重症病人的就醫情形，尤其是現在冬季重症患者多。

石崇良說，因此將同班機、同行者（同地區）或同行家人的確診者，因感染變異株大致相同，將會每兩人收治於同一病室，提升收治效率，再把收治量能做大，這一點還請大家見諒。

最後是加快確診者住院的解隔效率，石崇良說，目前入境確診者多數為輕症，病毒量低，Ct值高，甚至是過去就感染的舊案，因此若確診者PCR檢驗兩次發現Ct值都為30以上，就可以讓確診者出院返家，第一次檢驗是班機落地時，間隔24小時後再進行第二次檢驗，因此確診者至少會住院３天。昨晚至深夜11點多，石崇良都還在協調各個醫院收治確診患者。

石崇良說，明天為入境國人的高峰，目前防疫旅館與集中檢疫所量能吃緊，沒有餘裕收住入境確診者，且避免入境確診者與其他入境者混著，因此暫時分流，但往後也不排除重啟加強版防疫旅館或集中檢疫所，收住無症狀或很輕症的確診者。 為避免醫院收治大量入境確診患者，恐導致醫療量能崩潰，衛福部祭出三大措施，舒緩醫療量能。圖為今晨入境旅客由清潔人員進行清消。記者季相儒／攝影

商品推薦