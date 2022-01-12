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桃園食品廠398人、染疫童附幼80人完成採檢 全數陰性

中央社 / 桃園12日電
桃園市長鄭文燦。圖/桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦。圖/桃園市政府提供

桃園市長鄭文燦今天說，針對確診居服員相關個案中，有一對夫妻同在中壢某食品廠上班，食品廠匡列採檢398人全數陰性；昨天染疫學童就讀的國小附設幼兒園也完成採檢80人，全數陰性。

桃園機場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）染疫案擴大，造成桃園某電子廠5人確診、全面停工，桃園市公私立國小和公立、附設幼兒園也提早1週放寒假。

鄭文燦今天上午主持防疫專案會議後直播發表結論表示，桃園某電子廠已採檢了325人，267人居家隔離，7人自主健康管理，昨天電子廠全棟大樓停工、全數採檢隔離。

鄭文燦說，針對確診居服員相關個案中，有一對夫妻同在中壢某食品廠上班，已針對食品廠進行匡列採檢398人，全數陰性；昨天染疫童就讀的附設幼兒園也完成採檢80人，結果全數陰性；金嗓歌友會795名會員已清查完畢，也全數做完採檢。

鄭文燦說，桃園市今天起至16日，開設37處社區接種站，提供「隨到隨打」服務，雙數日施打BNT疫苗、單數日施打莫德納疫苗，AZ及高端疫苗則可透過醫療院所疫苗門診進行施打；17日後則由中央「COVID-19公費疫苗預約平台」提供預約接種，15日上午10時至16日中午12時開放預約。

鄭文燦也說，入境確診數量增加，目前已和中央達成共識，入境確診個案不會全部送到桃園的醫院，會分流部分到雙北、新竹，確保桃園的醫療量能；防疫旅館31家，即將接近滿載，要請防疫旅館的管理依照加強版的SOP，確保防疫旅館的安全。

新冠肺炎 COVID-19

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