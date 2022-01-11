陳時中指示加速落地採檢 土航152旅客14人採陽

長程航班旅客今天起進行快速PCR落地採檢新規定，指揮中心指揮官陳時中晚間8時再度到桃機視察，指示加快作業速度。土耳其航空152名乘客有14人採檢陽性，陽性率約9.21%。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與桃機前進指揮所指揮官王必勝晚間視察土耳其航空與聯合航空入境採檢作業情形，一名旅客上前詢問篩檢原因，陳時中也停下腳步詳細解釋，是希望阻絕疫情在桃機，作風相當親民。

陳時中視察後接受媒體聯訪，他表示，晚間抵台的班次旅客人數較多，早上有發現需要改進的銜接點，利用晚上再來看看，晚間的作業順利很多，前進指揮所今晚已經將PCR分析儀增加到41台，相信可以讓作業更順利，預計增加到100多台，以加快作業速度。

陳時中也提出建議，旅客在候機室採檢及等待結果時，可能與確診者接觸，因此採檢陰性從候機室踏進入境長廊時，應該要再進行手部及腳底的清消，避免疫情的感染，也可以維持入境長廊的環境乾淨。

土耳其航空TK-24航班在下午5時3分抵達桃園國際機場，班機上旅客抵台後直接進入候機室，由醫護人員分批進行採檢，在旅客下機後近1小時，首批檢體才送往檢體篩檢站分析，一直到晚間8時30分全部檢驗結果出爐，現場工作人員表示，152名乘客共有14人採檢陽性，陽性率約9.21%，正確數字以指揮中心公布為主。

陳時中在下午的記者會中公布，早上檢驗5個航班，總乘客人數為219人，總採檢217人，確診人數17人，陽性率7.8%。

Omicron變異株在全球迅速擴散，近期境外移入確診數大增，為降低COVID-19（2019冠狀病毒疾病）威脅國內社區防疫安全，搭乘歐美、中東及紐澳等航線長程航班旅客，台灣從今天起進行快速PCR落地採檢新規定，採檢結果為陰性才能放行，陽性則立刻後送醫院。

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