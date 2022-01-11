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不只電子工廠 桃園還有確診夫妻在同一家食品工廠上班

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦（中）今天下午說明新增確診者染疫相關資訊。記者鄭國樑／攝影
桃園市長鄭文燦（中）今天下午說明新增確診者染疫相關資訊。記者鄭國樑／攝影

桃園市今天新冠肺炎確診病例新增9人，其中4人是中壢區某電子工廠的員工被視為群聚，中央流行防疫指揮中心表示有約280位緊密接觸者被安排到中南部檢疫所集中隔離。

另外，今天公布的確診對象還有1名男子，因為先前妻子和不到2歲的小兒子1月9日確診；男子和3歲長女居家隔離，兩人今天都確診。市長鄭文燦下午說明確診者相關訊息時，表示疫調發現夫妻居隔前都在同一家食品工廠上班，市政府下午已經匡列同一工作區的員工採檢。

這家食品工廠各生產作業區間隔大和分散，市政府認為不像電子公司集中且人多，加上妻子9日確診時先生已經被匡列居家隔離，市府因此未要求全面停工。

疫調研判夫妻和兩名子女的感染源，來自確診的居服員到宅服務時傳染給同住的大伯，大伯染疫後再造成這家4口也染疫，媽媽、小兒子9日先確診，今天爸爸、長女也確診，4人都有頭痛或發燒、喉嚨痛、痠痛、咳嗽等不同的症狀。

新冠肺炎 COVID-19 桃園

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