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鄭文燦：染疫夫妻在食品廠上班 職場匡列採檢

中央社 / 桃園11日電
桃園市長鄭文燦。圖／取自鄭文燦臉書
桃園市長鄭文燦。圖／取自鄭文燦臉書

桃園市長鄭文燦今天表示，確診居服員相關個案中，有一對夫妻同在中壢某食品廠上班，已針對該廠進行匡列採檢。桃園的醫院和檢疫所預估很快會滿載，部分可能協調雙北協助。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，國內新增12例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，桃園市佔9例，皆與桃園機場染疫案有關。

桃園市政府表示，9例中有2例是確診桃機清潔員的家人；4例是確診居服員乾妹妹的同事，造成中壢某電子廠群聚；2例是確診居服員服務案主的親人；1例是確診安親班學生的母親。

鄭文燦表示，確診居服員服務案主中，今天確診的案17574，和日前確診的案17470是夫妻，同在中壢區某食品工廠上班，已針對該工廠進行匡列採檢，確保職場安全。

鄭文燦表示，確診居服員乾妹妹傳給4同事，造成中壢某電子工廠群聚事件，該工廠已採取全面停工、全面採檢、全數隔離。

鄭文燦說，由於入境確診案件很多，桃園的醫院和檢疫所可能很快會滿載，因此電子廠280名職場接觸者是以防疫巴士送至中南部的集中檢疫所。

鄭文燦表示，金嗓歌友會專案僅1名會員因手機號碼有誤、沒有聯絡到，目前已進入清零階段；針對金嗓歌友會確診計程車司機，經查是某醫院特約司機，曾載送洗腎病友15人及家屬4人，這19人採檢皆陰性。

桃園市政府衛生局長王文彥表示，目前桃園很多大醫院的負壓隔離病房已經滿了，正在協調雙北或其他縣市協助，目前收治狀況還可以，「但有一點塞」，由於都是輕症，會考慮由其他類型的病房來收治。

新冠肺炎 COVID-19 鄭文燦

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