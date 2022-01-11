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確診足跡燒到北市信義區 一蘭拉麵緊急停業清消

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廚師確診北市信義區餐酒館停業14天 24人採檢中

中央社 / 台北11日電
北市環保局人員清消作業。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影
北市環保局人員清消作業。聯合報系資料照片／記者侯永全攝影

台北市今天新增3例本土個案，其中一人為信義區某餐酒館廚師，衛生局表示，已要求業者清消並停業14天，包含個案同事及顧客共24人採檢中。

中央流行疫情指揮中心今天宣布，台北市新增3例本土個案，其中2例為台北市立聯合醫院中興院區護理師（案17570、案17571），另一例為案17570的男友（案17572），是信義區某餐酒館的廚師。

台北市衛生局表示，已要求案17572職場清消且停業14天，同時匡列職場員工4人居家隔離、安排採檢，並擴大採檢6人，另通知14名個案發病前3天曾用餐的顧客採檢，總計24人採檢中。

衛生局指出，截至目前為止，尚無須公布確診者足跡。不過，中山區阿和師薑母鴨在臉書粉絲專頁上表示，接獲台北市政府通知，7日晚間9時曾有確診者足跡，因此將停業3天全面清消。

衛生局對此表示，阿和師薑母鴨為案17570的活動史，相關資訊由中央流行疫情指揮中心統一說明，已要求業者停業3天，復業後至24日停止內用，25日才可開放內用。

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