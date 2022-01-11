廚師確診北市信義區餐酒館停業14天 24人採檢中
台北市今天新增3例本土個案，其中一人為信義區某餐酒館廚師，衛生局表示，已要求業者清消並停業14天，包含個案同事及顧客共24人採檢中。
中央流行疫情指揮中心今天宣布，台北市新增3例本土個案，其中2例為台北市立聯合醫院中興院區護理師（案17570、案17571），另一例為案17570的男友（案17572），是信義區某餐酒館的廚師。
台北市衛生局表示，已要求案17572職場清消且停業14天，同時匡列職場員工4人居家隔離、安排採檢，並擴大採檢6人，另通知14名個案發病前3天曾用餐的顧客採檢，總計24人採檢中。
衛生局指出，截至目前為止，尚無須公布確診者足跡。不過，中山區阿和師薑母鴨在臉書粉絲專頁上表示，接獲台北市政府通知，7日晚間9時曾有確診者足跡，因此將停業3天全面清消。
衛生局對此表示，阿和師薑母鴨為案17570的活動史，相關資訊由中央流行疫情指揮中心統一說明，已要求業者停業3天，復業後至24日停止內用，25日才可開放內用。
疫情快報
▪【疫情專題】1月11日 12本土、0死亡 境外確診增58例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言