桃機疫情延燒「電子廠群聚」 200多員工隔離和擴大採檢

桃園國際機場群聚染疫傳播鏈也造成一家上櫃公司桃園廠出現群聚，指揮中心今天公布12名本土確診者中9位住桃園，有4人是這家電子工廠的員工，連帶先前1名確診者（照服員乾妹妹）工廠合計5人染疫，5人都在同一個樓層的作業區。

市政府已經要求全面停工、全面採檢，指揮中心下午說明的時候已經有62人居家隔離，65位自主健康管理，包括工廠廠區職場相關接觸者隔離人數達到280人，確診的員工都在工廠同一棟樓同一區，200多人送中南部集中檢疫所，廠區其他生產線擴大採檢，鄭文燦市長強調必須用高強度防疫措施處理。

另外，居服員先前傳染給照護對象「大伯」和同住的一對母子，母親的先生和3歲就讀中壢某國小幼兒園的長女居家隔離，今天也列為新增確診。

居服員就讀國小的兒子染疫，同一個補習班的女同學也確診，女同學的家人居家隔離，媽媽今天也列入新增確診者。另外兩名新增確診者是機場清潔員的家人，今天的新增確診者除了3名無症狀，其他6人都出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛或發燒等不同的症狀。 鄭文燦市長說明電子工廠群聚，市政府採取高強度防疫。記者鄭國樑／攝影

商品推薦