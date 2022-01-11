中壢某電子廠5人確診 員工陸續上車前往隔離

桃機疫情風波不斷，染疫傳播鏈也造成一家上櫃公司桃園廠出現群聚，中壢區某電子工廠傳出5人群聚感染確診，據了解，該公司約280名員工，現在電子廠外陸續有員工搭乘遊覽車前往隔離。

指揮中心今天公布12名本土確診者中9位住桃園，有4人是這家電子工廠的員工，連帶先前1名確診者為照服員乾妹妹，工廠合計5人染疫，都在同一個樓層的作業區工作。 桃園中壢某電子廠有5人確診，現陸續搭車前往隔離。記者翁唯真／攝影

商品推薦