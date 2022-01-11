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新北新增2本土！護理師住三重才打完第3劑Ct15 男友住永和

中央社 / 新北11日電
新北清消人員。記者侯永全／攝影
新北清消人員。記者侯永全／攝影

新北市政府衛生局今天公布2名本土個案。分別是三重區確診個案是才打完第3劑護理師，永和區個案則已完成2劑接種。共匡列接觸者共8人，5人採檢陰性，3人仍採檢中。

衛生局發布新聞稿表示，三重案17571為40多歲女性，近期無國外旅遊史，為醫院護理師，1月6日接種第3劑疫苗，因同事發燒採檢PCR陽性，1月10日遭匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值15。

衛生局表示，安排案17571收治專責病房隔離治療。匡列接觸者同住3名家人、非同住親友1人，經採檢均為陰性。

衛生局表示，永和案17572為20多歲男子，已接種2劑疫苗，為北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案17570的男性友人，因女友1月10日採檢PCR陽性，遭匡列接觸者採檢PCR陽性，Ct值29，安排收治專責病房隔離治療。

衛生局表示，個案職場在台北市，工作及活動足跡在台北市居多。匡列接觸者居住新北共4人，經採檢1人PCR陰性、3人檢驗中。

新冠肺炎 COVID-19 護理師 新北

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