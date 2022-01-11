單日入境確診爆增 鄭文燦：已是暴雨模式

機場、桃園疫情擴散，面對春節返台入境旅客確診衝擊防疫壓力，桃園市長鄭文燦今天中午表示，春節回國高峰期未到，入境確診個案已大提高，原本一天入境確診幾件是「晴天模式」，現在一天入境確診5、60件已是「暴雨模式」，機場防疫模式的高風險航班、區域、人員各種防疫規範要再提高，「未來幾天都是壓力測試期」。

鄭文燦在龍潭區受訪表示，機場入境確診個位數，現在到達每天確5、60件案例，長程航班入境攔檢也已20幾件，包括機場高風險區域及第一線人員的篩檢頻率、環境採檢、縮短旅動線，要減少接觸風險各項措都要提高，確保這波入境確診高峰能平安度過。

他表示，現在完成第一輪全面篩檢篩出3個案件、地方社區採檢站篩檢8000多人也篩出7個案件，這波機場篩檢2萬人，隔離快1000人，確保沒有潛在案件和隱形傳播鍊，但是每天入境個案風險都存在，面對春節來臨挑戰，包括機場、桃園社區要保持最高警覺和不斷提高防疫措施。

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