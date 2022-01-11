機場清潔員再增2家人確診！案17230相關累計18例

今日國內本土個案新增12例，其中桃機案17230個案所衍伸的相關個案，中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，又新增2例清潔員家人確診，分別為案17533、案17534。

陳時中指出，其中一名確診的案17533，是先前清潔員案17474的家人。另一名案17534，則是先前案17468的家人。他表示，這些都是在家人先前已被匡列的，若有其他情況，再拉出來再行採檢確診，總共有二例。

目前已知案17230個案所衍伸的相關個案，有19人確診，另有1人為防疫計程車司機，其基因定序已排除為同起群聚，有18人列為群聚。 今日上午指揮官陳時中及桃園機場前進指揮所指揮官王必勝視導桃園機場登機檢疫2.0專案，長程旅客採檢情形。圖／指揮中心提供 今日上午指揮官陳時中及桃園機場前進指揮所指揮官王必勝視導桃園機場登機檢疫2.0專案，長程旅客採檢情形。圖／指揮中心提供

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