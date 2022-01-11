機場清潔員再增2家人確診！案17230相關累計18例
今日國內本土個案新增12例，其中桃機案17230個案所衍伸的相關個案，中央疫情指揮中心指揮官陳時中指出，又新增2例清潔員家人確診，分別為案17533、案17534。
陳時中指出，其中一名確診的案17533，是先前清潔員案17474的家人。另一名案17534，則是先前案17468的家人。他表示，這些都是在家人先前已被匡列的，若有其他情況，再拉出來再行採檢確診，總共有二例。
目前已知案17230個案所衍伸的相關個案，有19人確診，另有1人為防疫計程車司機，其基因定序已排除為同起群聚，有18人列為群聚。
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