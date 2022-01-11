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本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

聯合報 / 記者謝承恩許政榆邱宜君／台北即時報導
北市聯醫有醫護人員染疫，本土個案確診人數持續上升。指揮中心下午二時記者會說明，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
北市聯醫有醫護人員染疫，本土個案確診人數持續上升。指揮中心下午二時記者會說明，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影

國內新增70例COVID-19確定病例，分別為12例本土個案及58例境外移入；另確診個案中無新增死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，境外自美國入境有27例最多。

指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、6例女性，年齡介於未滿5歲至60多歲，其中包含北市聯醫確診護理師、確診個案的安親班家長、清潔員家人，電子廠員工等人，陸續匡列採檢中。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為27例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(27例)、英國(4例)、印尼、菲律賓及澳大利亞(各3例)、阿拉伯聯合大公國、比利時及加拿大(各2例)、卡達、德國、柬埔寨、泰國、哥斯大黎加、中國、愛爾蘭、越南、西班牙及巴西(各1例)移入，另2例調查中。入境日介於去(2021)年12月9日至今(2022)年1月10日；詳如新聞稿附件。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,137,738例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,118,167例排除)，其中17,463例確診，分別為2,762例境外移入，14,647例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

本土確診12例包含：

一、北市聯醫案3人：2護理師及護理師男友

二、居服員照顧家庭案

1.居服員照顧家庭家人2人：未滿5歲男童的爸爸跟姐姐

2.安親班家長1人：居服員小孩的安親班同學母親

3.桃園電子廠4人：居服員乾妹妹職場同事

三、桃機案

桃機清潔人員2家人

新冠肺炎 COVID-19

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