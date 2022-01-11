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直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

疫情延燒台北！中山區薑母鴨店傳確診足跡緊急停業清消

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市中山區一間薑母鴨店傳出確診足跡。圖／截自阿和師薑母鴨創始店臉書粉絲團
北市中山區一間薑母鴨店傳出確診足跡。圖／截自阿和師薑母鴨創始店臉書粉絲團

桃機群聚感染事件延燒，北市聯合醫院中興院區疑似有多位護理師染疫，另北市中山區的「阿和師薑母鴨創始店」也出現確診足跡，昨晚間緊急貼出公告，今日起至13日止停止營業、全面清消，1月26日起才能內用。

位於中山區新生北路的「阿和師薑母鴨創始店」昨晚間在臉書粉絲團公告，10日接獲北市府通知，1月7日晚間9時有確診者足跡，要求即日起至13日止停止營業並全面清消。

1月14日至25日止，部分營業，皆接受外帶訂單；1月26日至1月30日全面營業，可內用或外帶。

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