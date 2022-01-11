疫情延燒台北！中山區薑母鴨店傳確診足跡緊急停業清消
桃機群聚感染事件延燒，北市聯合醫院中興院區疑似有多位護理師染疫，另北市中山區的「阿和師薑母鴨創始店」也出現確診足跡，昨晚間緊急貼出公告，今日起至13日止停止營業、全面清消，1月26日起才能內用。
位於中山區新生北路的「阿和師薑母鴨創始店」昨晚間在臉書粉絲團公告，10日接獲北市府通知，1月7日晚間9時有確診者足跡，要求即日起至13日止停止營業並全面清消。
1月14日至25日止，部分營業，皆接受外帶訂單；1月26日至1月30日全面營業，可內用或外帶。
疫情快報
▪【疫情專題】1月11日 6本土、0死亡 境外確診增26例
▪【QA整理包】哪些副作用？會暈針嗎？學生接種BNT疫苗注意事項
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言