北市聯醫中興院區護理師驚傳確診 感染人數恐增加中
台北市立聯合醫院中興院區驚傳有醫護確診，中興院區院長蔡景耀表示，統一由指揮中心公布之後才能進一步說明，原則上都會有因應，都還在掌握之中。
一位不願具名的醫護透露，確診者並非為五樓專責病房的護理師，但確實有2名護理師證實已感染，且染疫人數持續增加中。中央下午2點記者會將說明相關疫情，台北市副市長黃珊珊據傳也會召開防疫記者會。
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