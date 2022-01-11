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直播／本土確診12例、境外58例美最多 聯醫護理師確診

北市聯醫中興院區護理師驚傳確診 感染人數恐增加中

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市聯醫中興院區驚傳有醫護染疫。聯合報系資料照
北市聯醫中興院區驚傳有醫護染疫。聯合報系資料照

台北市立聯合醫院中興院區驚傳有醫護確診，中興院區院長蔡景耀表示，統一由指揮中心公布之後才能進一步說明，原則上都會有因應，都還在掌握之中。

一位不願具名的醫護透露，確診者並非為五樓專責病房的護理師，但確實有2名護理師證實已感染，且染疫人數持續增加中。中央下午2點記者會將說明相關疫情，台北市副市長黃珊珊據傳也會召開防疫記者會。

新冠肺炎 COVID-19

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