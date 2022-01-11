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長程航班上午篩17人陽性 王必勝：檢驗要加速

攝影中心 / 記者鄭超文／桃園機場即時報導
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，上午5航班有17個採檢陽性，都從機坪搭救護車前往專責醫院。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，上午5航班有17個採檢陽性，都從機坪搭救護車前往專責醫院。記者鄭超文／攝影

長程航班入境旅客採檢措施加嚴今天開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，採檢結果為陰性才能入境，王必勝上午受訪表示，上午5個航班總共有253人入境，17人確診，陽性率大約是6.7%，比例相當高，甚至有的航班超過10%，比想像中還要高，將加快檢驗速度。

對於落地採檢的成效，王必勝表示這項專案已經發揮作用、會持續做下去，確診者在第一時間送到醫院，後續就不會影響到整個機場動線的人員、防疫車隊、防疫旅館等，對社會衝擊也會最小。

由於上午第一個航班花了大約兩小時才完成，王必勝說，陰性的旅客希望能在1小時內離開候機室，進行出關流程，陽性的旅客時間比較難抓，但也會盡量處理。第1班飛機因為是第1次走流程，處理上有一些延遲，但開會後馬上做了修正、改善。

王必勝表示，改善的部分包括採檢的安排、檢驗的量能的安排、陽性個案的CIQS（海關、移民署、檢疫、航警局）處理，以及檢體運送等，希望在這1、2天把細節處理的更完善，讓希望旅客不要因為這個專案而在機場等待太久。

王必勝上午還親自跑去看了檢驗流程，他說，目前採檢的問題不大、速度快，但檢驗的速度要加快、量能也要增加，今天只有20台檢測機器，需大量增加，應該要增加4倍，下午會再增加檢驗量能，讓整個運作更通順。

由於15日前是春節旅客入境的高峰，確診人數勢必會增加，王必勝回應說，預計14日前後是入境高峰，1天入境人數約有4200多人，至於有多少是長程航班，還要再計算，但醫護量能都夠，要加派人力也不是問題。接下來每天可能都會產生很多確診個案，後送醫院也做了相對的安排，不會只侷限在桃園，鄰近的縣市也應該要加入收治確診病患。

根據統計，上午長程入境航班中，CI-52雪梨航班中41人有4名陽性，CI-7洛杉磯航班52人有3名陽性BR-25西雅圖航班46人全部陰性，BR-11洛杉磯航班54人有5名陽性，SQ-35洛杉磯航班60人有5名陽性。

長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，第1個航班有3個大人及1個小孩確診，4人在風雨中等候救護車。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，第1個航班有3個大人及1個小孩確診，4人在風雨中等候救護車。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，由於第1個航班作業比預期中慢，桃機前進指揮所指揮官王必勝(右)親自去看檢驗人員作業狀況。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，由於第1個航班作業比預期中慢，桃機前進指揮所指揮官王必勝(右)親自去看檢驗人員作業狀況。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，第1個航班的檢體送達後，檢驗人員立刻開箱作業。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，第1個航班的檢體送達後，檢驗人員立刻開箱作業。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，檢驗人員上午對所有設備進行確認。記者鄭超文／攝影
長程航班入境旅客採檢措施加嚴上午開始，旅客入境後必須先進行快速PCR落地採檢，檢驗人員上午對所有設備進行確認。記者鄭超文／攝影

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