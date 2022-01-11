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影／確診者高雄足跡 萬豪、義享、漢神巨蛋等今早清消

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確診者跨年假期造訪高雄 陳其邁：17人PCR檢驗中

聯合報 / 記者徐如宜王慧瑛／高雄即時報導
確診者足跡曾來過高雄，高雄市政府及業者啟動清消，確保防疫做到滴水不漏。本報資料照片
確診者足跡曾來過高雄，高雄市政府及業者啟動清消，確保防疫做到滴水不漏。本報資料照片

本土疫情升溫，桃園一名8歲確診孩子跨年假期曾和家人到高雄旅遊，足跡場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地（旭集和食集錦），市府及業者緊急啟動徹底清消。市長陳其邁表示，案17505在高雄期間非可傳染期，社區感染風險低，為確保高雄市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中。

陳其邁指出，1月10日接獲疾管署通知，桃園市確診個案17505（8歲童、Ct值25.6）110年12月31日至111年1月2日與家人一行4人，包含他父、母與哥哥至高雄旅遊，經中央流行疫情指揮中心分析17505可能感染地為桃園某課後安親班，可能感染來源為同一安親班確診個案17504，並追溯其傳播鏈可能指標個案為其父（案17473）。

陳也說，依據中央流行疫情指揮中心說明案17473是110年12月30日出現相關症狀，美國CDC統計Omicron潛伏期較其他變異株短，僅約3至4天，指標個案經感染案17504再感染17505，已經過2個潛伏期的次波感染。經疫調案17505在1月6日出現相關症狀就醫，經高雄市Covid-19專家小組綜合研判，依據疫調顯示案17505應在元旦假期後1月3日課後安親班因接觸案17504而被感染的可能性較高。

另，案17505在1月6日曾出現相關症狀，以Omicron可傳染期為發病前2至3天推算，高雄市旅遊期間可發生的感染風險相對而言較低。

陳其邁強調，為確保高雄市社區風險無虞，防疫團隊仍依據案17505足跡擴大匡列接觸者及採檢，目前匡列28人，已採檢17人目前快篩結果均為陰性，PCR檢驗中，足跡所至相關場域包含萬豪酒店、碳佐麻里美術館店、漢神巨蛋、義享天地，已完成徹底清消工作。

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