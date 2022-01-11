影／20台PCR分析儀進駐篩檢站 桃機嚴陣以待長程航班
近期新冠肺炎Omicron變異株境外移入確診數大增，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天（11日）起實施入境新防疫政策，所有長程班機入境旅客都必須接受PCR採檢，採檢陰性才能依正常流程入境，如果採檢陽性就直接由空側送往專責醫院。桃園機場昨天下午開始進行檢體篩檢站相關工程，近11時已完成20台分析儀組裝並開始進行測試，桃機公司總經理但昭璧特別到場關心進度。
桃園國際機場前進指揮所指揮官王必勝與相關單位討論後，規劃將桃機北側第一航廈3個候機室及第二航廈5個候機室，共8個空橋作為長程班機使用，並在第二航廈北側的D5R接駁機坪候機室設置臨時檢體篩檢站，規劃設置80台分析儀，希望能讓旅客在採檢後的一小時內知道結果。
昨晚9時許，桃園機場將設備所需電源備妥後，廠商先在現場安置三台負壓設備，5名設備商的工作人員陸續將20台Cobas Liat即時偵測PCR分析儀、4台UPS不斷電系統搬進檢體篩檢站同時架設機體，近深夜11時，工作人員將所有組裝完成的分析儀開機測試、設定相關參數。
工作人員表示，目前先架設20台，還有另外20台很快就會送到。組裝完成的分析儀預計在今天凌晨4時前完成測試正式上線，屆時才能迎接第一班降落桃機的長程航班，期盼儀器能協助第一線的防疫人員守護國門。昨深夜11時，桃機公司總經理但昭璧獨自一人前往篩檢站關心進度，同時也為現場的工作人員加油打氣。
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