防疫升級？ 柯文哲指出現1情況就達三級警戒標準

桃園機場群聚事件延燒，新北市長侯友宜今視察土城大潤發時表示，台灣疫情預估在1月中旬或過年前達到高峰期，面對來勢洶洶的Omicron變種病毒株，台北市是否要將警戒提升至二級加強版或甚至三級，台北市長柯文哲表示，經去年5月大規模感染後，警戒程度已有標準，若一周有10個不明感染源，就達到三級警戒標準。

柯文哲表示，今早已把北市防疫量能再整理一遍，經過去年5月大規模感染後，防疫警戒到什麼程度、到哪一個層級都有標準，若一周出現10個不明感染源，就達到三級警戒標準，如果沒有達到，就是二級逐漸加升，像現在就是餐廳可以吃飯，但不能逐桌敬酒，這就是在微調。

柯文哲說，有好消息也有壞消息，壞消息是全世界爆發疫情，一天新增260萬案例，但好消息就是死亡人數持平，表示病毒殺傷力沒那麼大。

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