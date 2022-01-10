桃機群聚延燒 北市：確診者逾200人將重啟防疫專責旅館

Omicron變異株來勢洶洶，加上桃園機場群聚感染延燒，對於北市目前防疫措施，台北市長柯文哲表示，目前確診者多為輕症，因此確診者在200個內就在醫院治療，若超過200個，就會重啟防疫專責旅館，避免醫院量能被壓垮。

柯文哲指出，查看報表顯示，北市境內醫院確診者有170多個，但沒有一個人需要插管，顯示大多為輕症，若確診案例只有入境及不幸被突破但被攔下來的數量，確診個案在200個內，依舊安排在醫院內治療。

若桃園群聚案沒守住、社區感染散播，導致北市有超過200個確診者，屆時就會重啟防疫專責旅館，並將輕症病患移至防疫專責旅館。柯文哲說，從數字上看，目前確診者都不是重症，因此不想擊垮北市醫療體系。

柯文哲表示，現在民眾多已接種過疫苗，就算病毒突破感染，死亡率也不高，目前就是且戰且走，看怎麼應付，但不要太緊張，不然日子怎麼過。

至於疫苗接種問題，柯文哲表示，北市打疫苗部分沒有問題，一天最多可接種5萬人，問題是醫院還有其他病患要照顧，不能下令醫院將全數醫療量能都派出來打疫苗，否則既有病患該怎麼辦？

柯文哲說，會想辦法提升醫院接種量能，但要有效提升，並再度強調，確診病患還在200個以內時，仍安置在醫院治療，若超過200個，就不能讓輕症病患把醫院量能整垮掉。

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