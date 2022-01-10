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本土+6 桃機相關案例達30例 首例本土童感染Omicron

聯合報 / 記者陳雨鑫邱宜君／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會說明桃機群聚案，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳雨鑫／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開疫情記者會說明桃機群聚案，左起發言人莊人祥、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳雨鑫／攝影

本土案例今新增6例、境外新增26例、無死亡個案。桃機相關案例已達到30例，其中北市防疫計程車案17240的Omicron病毒序列與其他案例不同，不列入群聚，但仍與桃機相關。今新增的6名本土案例，一名為手推車人員與居服員，未滿10歲的小孩，以及這名小孩的安親班同學，另外還有居服員的友人，機場普篩則再篩出2名同樣負責手推車的人員，另外一位為參加歌友會的案17369的家人也染疫。

此次群聚已引起4起家庭群聚，而居服員照顧的案家，其未滿2歲的指標個案案17416，病毒基因定序為Omicron，也是國內目前年紀最小的Omicron案例。

中央流行疫情指揮中心今公布國內新增32例新冠確定病例，分別為6例本土個案及26例境外移入；另確診個案中無新增死亡。今日新增本土個案為2例男性、4例女性，年齡介於未滿10歲至40多歲。

指揮中心表示，今日新增境外移入個案為14例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(11例)、印尼及緬甸(各2例)、尼泊爾、比利時、冰島、厄瓜多、英國、義大利、菲律賓、丹麥、南非、法國及芬蘭(各1例)移入。入境日介於去(2021)年12月26日至今(2022)年1月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,119,134例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,099,767例排除)，其中17,393例確診，分別為2,704例境外移入，14,635例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增1例空號病例，累計114例移除為空號。2020年起累計850例新冠死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。

新冠肺炎 COVID-19

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