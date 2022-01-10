歌友會爆群聚指揮中心令唱歌戴罩 醫傻：問題是群聚用餐

指揮中心昨日宣布加嚴部分防疫措施，出門在外需全程佩戴口罩，包括運動、唱歌、拍照等都需戴口罩，不過台北市聯合醫院主治醫師陳昶宇質疑，室內用餐的傳播風險比指揮中心加嚴的行為都更大，尤其金嗓歌友會傳播鏈絕對不是唱歌，而是室內群聚用餐，他直言，指揮中心只拿小眾項目開刀，幫助不大。

指揮中心昨日宣布維持疫情警戒標準為第二級，戴口罩規定加嚴，運動、唱歌、拍照、直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等活動，都恢復為須戴口罩。

醫師陳昶宇在臉書貼文表示，「老實說，室內用餐的傳播風險，比上述行為都還要大得多，金嗓歌友會傳播鏈是唱歌造成的嗎？不是喔，是因為高密度且通風不良的室內群聚用餐」。

陳昶宇直言，「指揮中心現在擋不住境外個案，又不敢禁室內用餐，只好先拿一些小眾項目開刀，比如限制探病陪病，或是強制運動要戴口罩，根本幫助有限，且意義不大」。

指揮中心宣布，1月9日至24日維持第二級疫情警戒標準，並調整相關規定，請民眾持續配合防疫措施。圖／指揮中心提供

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