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桃市居服員傳播鏈威力大 2所國小停課至寒假

中央社 / 桃園10日電

桃機手推車工作人員及擔任居服員妻子皆染疫，匡列採檢後出現2名學生確診，就讀的2所國小停課至寒假，桃園市長鄭文燦說，這波傳播鏈威力特別大，要有防疫再加強的心理準備。

鄭文燦今天上午召開防疫會議後指出，桃園機場群聚案目前已24人確診，每個確診個案都衍生出家庭、職場、社區傳播鏈，其中，確診居服員的家庭傳播鏈，傳播威力特別大。

鄭文燦表示，機場手推車工作人員案17473與擔任居服員的妻子於昨天確診，丈夫CT值19.7，追溯起來他在去年12月30日前就有部分症狀，也就是說可傳播期長，另外，擔任居服員的妻子驗出CT值14.3，也就是說，她在高度可傳染期內，有可能傳給照顧服務的家庭及其他親友，根據昨天匡列採檢結果，是有增加確診個案，下午2時將由指揮中心說明。

經匡列採檢，中壢區2所國小昨晚接獲通報有學生確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），校方連夜公告停課14天，停課期間採線上教學；另有2所國中今天預防性停課1天。

鄭文燦指出，市府要求各級學校加強師生個人防護宣導及防疫規範，包括全程戴口罩（含課程教學）、各級學校及幼兒園年終感謝餐會，一律展延至春節後舉辦，學校室內場地不外借等；至於衛生局匡列範圍，若是在校同班或補習、安親、課輔班，同班有人確診，全班採檢，跨班活動亦然。

有媒體詢問，未來若再增加校園確診人數，是否考慮學校全面停課，鄭文燦說，這要視疫情發展，目前桃園市採取比全國更高的2級防疫加強版，如果疫情擴大，包括社區、學校，防疫對策都可能會調整，現在都還在匡列、採檢，如果疫情有升高、升溫，防疫對策還會再加強，大家要有心理準備。

鄭文燦提到，在社區採檢站部分，忠貞市場專案採檢已完成，全數陰性，因此，採檢站將移至增設內壢自強活動中心，強化校園周邊採檢；有關第3劑疫苗施打，因應271家醫療院所滿載，週三起開設37處社區接種站，以莫德納、BNT疫苗為主，其餘種類疫苗至醫療院所疫苗門診施打。

至於機場邊境防疫部分，鄭文燦說，指揮中心宣布入境採檢，須等待結果出爐才能分流出關，若採檢呈陽性，由桃園市消防局救護車支援後送勤務，後送地點由中央調度，包括雙北、桃園、新竹；若採陰則由防疫計程車載送。

鄭文燦強調，桃園願意全面協助支援機場安全，機場國境防疫雖由指揮中心統籌，但只要有一個確診，就等於桃園多一個，「工作在機場、居住在桃園」已成防疫安全的重要考慮點，例如先前信實公司清潔員幾乎都住桃園，以及這次照服員家庭，感染源還是在機場手推車工作人員，因此，只要有一個確診，就可能造成家庭、職場、社區傳播鏈的可能，這也是防疫一大挑戰，桃園市全力配合，希望確保社區防線安全。

新冠肺炎 COVID-19

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