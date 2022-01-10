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桃機8924人篩檢結果出爐！ 陳時中：共3人確診

中央社 / 桃園機場10日電
圖為桃園機場入境旅客。記者季相儒／攝影
圖為桃園機場入境旅客。記者季相儒／攝影

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天視察桃園國際機場時表示，桃機8924人核酸檢測（PCR）結果，共3人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

桃機前進指揮所指揮官王必勝昨天說，完成相關人員普篩PCR任務，預估全數結果10日凌晨出爐。

新冠肺炎 COVID-19

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